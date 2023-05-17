ضمن الحوار الوطنى.. "تنسقية الشباب" تُنظم صالونًا نقاشيًا حول الاستثمار السياحى (بث مباشر)

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا حول ملفات "الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي"، ضمن جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.



وتتناول الجلسة مناقشة ملف السياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز محاورها، صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتحديات التي تواجه هذا الملف.

يشارك في الجلسة النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.