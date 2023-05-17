الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضمن الحوار الوطنى.. "تنسقية الشباب" تُنظم صالونًا نقاشيًا حول الاستثمار السياحى (بث مباشر)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا حول ملفات "الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي"، ضمن جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.


وتتناول الجلسة مناقشة ملف السياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز محاورها، صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتحديات التي تواجه هذا الملف.
يشارك في الجلسة النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاستثمار السياحي الحوار الوطنى التنسيقية الخريطة السياحية

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟