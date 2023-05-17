وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة أم الرخم الصحية

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجولة ميدانية مسائية ومفاجأة اليوم الأربعاء، للمرور على وحدات الرعاية الأولية (وحدة أم الرخم الصحية) التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية، بحضور أشرف فودة مدير إدارة المتابعة وعمرو العدوي مدير مكتب وكيل الوزارة.

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال ومعمل التحاليل الطبية وعيادة الأسنان، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، موجهًا للإدارة الهندسية بمتابعة الصيانة الخاصة بعيادة الأسنان بصفة عاجلة والمولد الكهربائي الخاص بالوحدة.

واطلع وكيل صحة مطروح على السجلات الخاصة بالوحدة، وأبدى بعض الملاحظات الإدارية للعمل على تلافيها، مؤكدًا أهمية رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشددًا على حسن المعاملة للمترددين.

وفي سياق آخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة طب الأسرة بسيدي عبدالرحمن" التابعة للإدارة الصحية بالعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة؛ تزامناً مع قرب بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي 2023.

وتفقد وكيل صحة مطروح غرف الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم، حيث اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة سيدي عبدالرحمن والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.