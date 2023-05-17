الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة أم الرخم الصحية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجولة ميدانية مسائية ومفاجأة اليوم الأربعاء، للمرور على وحدات الرعاية الأولية (وحدة أم الرخم الصحية) التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل. 

IMG-20230517-WA0092

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية، بحضور أشرف فودة مدير إدارة المتابعة وعمرو العدوي مدير مكتب وكيل الوزارة.

IMG-20230517-WA0093

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال ومعمل التحاليل الطبية وعيادة الأسنان، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، موجهًا للإدارة الهندسية بمتابعة الصيانة الخاصة بعيادة الأسنان بصفة عاجلة والمولد الكهربائي الخاص بالوحدة. 

واطلع وكيل صحة مطروح على السجلات الخاصة بالوحدة، وأبدى بعض الملاحظات الإدارية للعمل على تلافيها، مؤكدًا أهمية رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشددًا على حسن المعاملة للمترددين.

IMG-20230517-WA0094

وفي سياق آخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة طب الأسرة بسيدي عبدالرحمن" التابعة للإدارة الصحية بالعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة؛ تزامناً مع قرب بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي 2023.

وتفقد وكيل صحة مطروح غرف الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم، حيث اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة سيدي عبدالرحمن والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الرعاية الصحية توافر الأدوية والمستلزمات صحة مطروح محافظ مطروح معمل التحاليل الطبية وحدات الرعاية الاولية وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟