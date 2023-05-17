الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع حلاق اختل توازنه وسقط من أعلى سطح عقار في اكتوبر

جثة
جثة

شهدت منطقة السادس من أكتوبر مصرع حلاق اختل توازنه وسقط من أعلى سطح عقار جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود سقوط من علو ومتوفى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتوفى 30 سنة حلاق مدمن مخدرات وتم التقابل مع ابن عمه 32 سنة، الذى أفاد أن المتوفى مدمن مخدرات وأنه كان موجودًا بسطح العقار إلا أنه اختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

أكتوبر مصرع حلاق ختل توازنه جثة

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