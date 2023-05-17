خبير عسكري: سوريا هي مفتاح لحل الكثير من الأزمات بالشرق الأوسط

قال اللواء محمد صالح الحربي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن القمة العربية والمقرر إقامتها بالسعودية، تعد قمة استثنائية خاصة وسط الأحداث المتلاحقة والمتسارعة ومنها أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة والتغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سوريا والعراق تمثلان أعماق استراتيجية للأمة العربية في المحور الشمالي والشمالي الغربي، مؤكدًا أنه لابد من مناقشة الملفات وفقًا لأولياتها القصوى، من الأمن، والاقتصاد، والبعد الثقافي، والبيئي.

وأكد، أن سوريا فيها مفتاح لحل الكثير من الأزمات بالشرق الأوسط خاصة أنها تشارك العديد من الدول العربية في حدودها، ولما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، لأنه كلما استقرت الدول انعكس ذلك على الأمن والاستقرار.

ضرورة تشكيل تكتل اقتصادي عربي

وأوضح أن الدول العربية تحتاج لتكتل اقتصادي يجمعها خاصة أن الدول العربية هي خامس اقتصاد على مستوى العالم، ولو تم تشكيل تكتل استثماري بقيادة السعودية، ويكون بعيدًا عن السياسة عل غرار "بريكست"، سيحقق تقدما كبيرًا للدول العربية.