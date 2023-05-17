لسرعة البت بالملفات.. نائب محافظ القاهرة تجتمع مع رؤساء لجان التصالح

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعها الدوري مع رؤساء لجان التصالح ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بحضور المهندس ماير جرجس بنقابة المهندسين والمهندسة سمية عبد العال مدير التصالح بالمنطقة الجنوبية.

وتتاول الاجتماع مناقشة وبحث ما توصلت إليه اللجان المعنية بشأن ملفات التصالح المقدمة.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لتذليل كافة العقبات و مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في إنجاز الأعمال على الوجه الأكمل وخلال المدة الزمنية المحددة.

وأشارت نائب المحافظ إلى إمداد لجان لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين لسرعة نهو وإنجاز الملفات وذلك لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف الخاص بتقنين الأوضاع وغلق الأبواب أمام المخالفات والتي قد يقوم بها بعض الأفراد تحديًا للقانون.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك عرض لعدد من الملفات المقدمة أمام احياء المنطقة خلال الفترة الماضية بالإضافة لمناقشة الملفات التي تم الإنجاز فيها بشكل نهائي وتذليل العقبات التي تواجه المختصين في إتمام بعض ملفات التصالح والخطى لإيجاد حلول لسرعة تنفيذ الإجراءات.

وناقش الحضور عدد من الاستفسارات لبعض الحالات الاستثنائية التي قد تواجه اللجان أثناء عملها وفحصها لملفات التصالح المقدمة، واتفق الحضور خلال الاجتماع على ضرورة وتوفير آلية للتعامل مع الحالات الاستثنائية و التنسيق مع الجهات المعنية الاخرى واللجان الفنية بجانب بحث العقبات والتحديات التي تواجه المعنين لوضع حل جذري لها من أجل رفع أي معاناة عن كاهل المواطن وخدمته بصورة مستمرة.

ودعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعضاء اللجنة بضرورة تقديم ورقة نقاشية لكافة الحالات الاستثنائية التي تواجهم أثناء أعمال اللجان لسرعة البت فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الأعمال مع تحديد جدول زمني لإنهاء ملفات التصالح التي توجد في اللجان والتنسيق مع الأحياء لنهو هذه الملفات.

ودعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء أصحاب الطلبات بضرورة الإسراع إلى أحيائهم لاستيفاء الأوراق منعًا للتأثير بالسلب ولحصول المواطن على خدمته طبقاً للقانون.

وأكدت عبد المنعم على سرعة الانتهاء من الإجراءات بالحالات التي استكملت أوراقها ومواصلة اللجان الفنية لفرز الملفات المستوفاة وحصر غير المستوفي للمستندات.

وشددت نائب المحافظ على عقد لقاء دوري مع رؤساء اللجان لمتابعة الموقف بصورة مستمرة.

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