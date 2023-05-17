وزير الشباب: العاصمة الإدارية ستشهد العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع الموتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل، في الفترة من (17-20) مايو الجاري، بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبالتعاون مع اتحاد البادل المصرى، والاتحاد الدولى للبادل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور هذه البطولة في نسختها الثانية، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت قبلة البطولات الدولية لما لها من إمكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حالياً، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب، معرباً عن سعادته بحضور هذه البطولة في نسختها الثانية، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما لها من إمكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها.

وأثني "صبحي" على دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم، مشيراً إلي أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية هي العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات وانتشار الألعاب المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي على الاتحاد المصرى للبادل، والذي استطاع رغم حداثته تحقيق إنجازات كبيرة منها الصعود لبطولة العالم بقطر، والمجهود الكبير الذى بذله الاتحاد المصرى للبادل لتطوير اللعبة السريع ونشرها داخل مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

تقام البطولة للعام الثاني على التوالي في نادي البوسكو جافلين الرياضي على أرض مشروع البوسكو المقام على مساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 400 لاعب من 15 دولة من بينها السويد والدنمارك والنرويج وفرنسا وإسبانيا والمغرب والإمارات وقطر وهولندا ومصر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية منها الجامعات الكندية وجامعة رايرسون وجامعات كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الامريكية والجامعة الألمانية.

ستشهد البطولة منافسات بين المشاركين من فئات الرجال والسيدات من اللاعبين المحليين والدوليين وطلبة الجامعات، على مدار أيام البطولة، على أن يتم إعلان النتائج وقيمة الجوائز للفائزين في كل فئة على حدة في اليوم الأخير من البطولة، من خلال إعلان أفضل الجامعات خلال البطولة، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية على الفائزين بواقع 20,000 يورو للبطولة الدولية، 200,000 جنيه مصري للبطولة المحلية، و50,000 جنيه مصري لبطولة الجامعات.

IMG-20230517-WA0124

IMG-20230517-WA0123

IMG-20230517-WA0122

IMG-20230517-WA0121

IMG-20230517-WA0120

IMG-20230517-WA0119