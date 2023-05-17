إصابة 13 عاملًا إثر انقلاب سيارة نقل بالفيوم

أُصيب 13 عامل بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أرجاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من عملهم في إحدى المصانع إلى محل اقامتهم بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة بهم على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل طامية.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال بطريق اسيوط الصحراوي الغربي مدخل مدينه طاميه ، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، بعد دينة مدخل مدينه طاميه، مما أسفر عن إصابة 13 شخص ٠

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين الـ 13 "العمال" إلى مستشفى طاميه المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم

وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.