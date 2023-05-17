الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 13 عاملًا إثر انقلاب سيارة نقل بالفيوم

إصابة 13 عامل في
إصابة 13 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أُصيب 13 عامل بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أرجاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من عملهم في إحدى المصانع إلى محل اقامتهم بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة بهم على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل طامية.
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال بطريق اسيوط الصحراوي الغربي مدخل مدينه طاميه ، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، بعد دينة مدخل مدينه طاميه، مما أسفر عن إصابة 13 شخص ٠

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين الـ 13 "العمال" إلى مستشفى طاميه المركزي  وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم  

وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 13 عامل حادث انقلاب سيارة ربع نقل الفيوم

الأكثر قراءة

رسميًا.. البنك المركزى المصرى يعلن تخارجه من المصرف المتحد

بغرامة 5 ملايين جنيه.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا بقنا

نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة التعامل مع كافة التعديات طبقًا لمنظومة المتغيرات المكانية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مصرع طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوى فى البحيرة

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟