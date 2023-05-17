الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023

الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري

أيام قليلة تبقت على امتحانات الشهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 لذا زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023.

 

جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023
 

يستعرض الدستور خلال هذا التقرير جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023 والذي ينطلق في أول يونيو القادم مباشرة.
 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي
 

تبدأ امتحانات الثانوي الأزهري للقسم العلمي السبت 3 يونيو يكون الجدول كالتالي:

- يوم السبت 3 يونيو 2023 مادة الفقه من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً ومادة الحديث  من الساعة 11.30 صباحاً الساعة 1.30 صباحاً.

– يوم الإثنين 5 يونيو 2023 مادة القرآن الكريم  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023  مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا

– يوم السبت 10 يونيو 2023 مادة اللغة الأجنبية  من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

– يوم الإثنين 12 يونيو 2023 مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023 مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً. 

– يوم الإثنين 19 يونيو 2023 مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 مادة النحو  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023 مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023 مادة الديناميكا  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023 مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 مادة البلاغة  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023 مادة التوحيد  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023  مادة الصرف  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 مادة التفسير  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023


 

جدول امتحانات الثانوي الأزهري للقسم الأدبي
 

- الأحد 4 يونيو 2023  امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا وامتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الثلاثاء 6 يونيو 2023 القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023 امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023 امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023 امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023 امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الخميس 6 يوليو 2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 9 يوليو 2023  امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

جدول امتحانات الثانوي الازهري جدول امتحانات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الثانوية الأزهرية الثانوي الأزهري

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