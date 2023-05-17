أيام قليلة تبقت على امتحانات الشهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 لذا زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023.





جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023



يستعرض الدستور خلال هذا التقرير جدول امتحانات الثانوي الأزهري 2023 والذي ينطلق في أول يونيو القادم مباشرة.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي



تبدأ امتحانات الثانوي الأزهري للقسم العلمي السبت 3 يونيو يكون الجدول كالتالي:

- يوم السبت 3 يونيو 2023 مادة الفقه من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً ومادة الحديث من الساعة 11.30 صباحاً الساعة 1.30 صباحاً.

– يوم الإثنين 5 يونيو 2023 مادة القرآن الكريم من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا

– يوم السبت 10 يونيو 2023 مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

– يوم الإثنين 12 يونيو 2023 مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023 مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.

– يوم الإثنين 19 يونيو 2023 مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023 مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023 مادة الديناميكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023 مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023 مادة التوحيد من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023 مادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 مادة التفسير من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.









جدول امتحانات الثانوي الأزهري للقسم الأدبي



- الأحد 4 يونيو 2023 امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا وامتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الثلاثاء 6 يونيو 2023 القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023 امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023 امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023 امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023 امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الخميس 6 يوليو 2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 9 يوليو 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.