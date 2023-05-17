الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي في الفيوم

إصابة 8 أشخاص في
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم، سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق اسيوط الغربي بعد مدخل العياط / بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغ بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق أسيوط الغربي بعد مدخل العياط / بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم "معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

أكد الدكتور محمد خفاجي، أن المكتبة الذكية التي يتم افتتاحها اليوم هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والتي تقدم خدمات استعارة وإرجاع الكتب الورقية عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وباستخدام بطاقات التعريف الإلكترونية للطلاب بالإضافة لاحتوائها على عدد ضخم من الكتب الإلكترونية المتخصصة.

اصابة 8 أشخاص حادث تصادم ميكروباص الفيوم

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