الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف توصيات لجنة الكرة بالزمالك بشأن أجانب الفريق

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بشأن الأجانب بين صفوف الفريق والرأي النهائي لهم.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أسوان غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويواجه الزمالك انتقادات شديدة في الوقت الحالي بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

يضم الزمالك بين صفوفه على مستوى الأجانب كل من المغربي أحمد بلحاج والثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

وأكد المصدر أن لجنة الكرة بالزمالك أوصت بتجديد عقد حمزة المثلوثي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وكان قرارهم ببقاء اللاعب.

وأوصت لجنة الكرة برحيل البنيني سامسون وفسخ التعاقد معه بجانب رحيل أحمد بلحاج وعدم شراء عقده بشكل نهائي من أسوان بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم.

في الوقت الذي أوصت فيه اللجنة باستمرار الثنائي إبراهيما نداي وسيف الجزيري في الموسم المقبل.

الزمالك نادي الزمالك أسوان بطوله الدورى بلحاج

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