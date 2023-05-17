الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار المساعدات العربية للسودان حتى الآن

عامر الشوبكي، الخبير
عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي

قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، إن هناك محاولة جادة من الدول العربية لحل الأزمة السودانية بداية من مصر التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السودان، لذا عدم استقرار السودان يعني توتر المنطقة بالكامل.

 المساعدات العربية

وأكد الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية من جانب الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن والسعودية للجانب السوداني الذي يعاني من هذه الأحداث الطاحنة.

الإغاثة السودانية 

وأضاف في حديثه، أن الواقع الحالي يشير إلى أن السودان بحاجة ملحة إلى المزيد من المساعدات العربية الإنسانية، حيث هناك نقص في السلع الاستهلاكية الغذائية والطبية.

وأشار إلى أنه يجب السعي وراء تقصير أمد الحرب وإنهاء هذا الخلاف بوقف النزيف الذي يشهده الاقتصاد السوداني والذي سيؤثر سلباً على باقي المنطقة.

خبير اقتصادي عامر الشوبكي الأزمة السودانية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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