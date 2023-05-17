مصرع طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة

لقى طالب مصرعه في حادث عبور مشاة على الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بالكليو 126 بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة يفيد مصرع طالب بعدما صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى "يوسف منصور عبد القوي" ، 16سنة، مقيم قرية سيدي غازي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.