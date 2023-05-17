للأكثر احتياجًا.. محافظة بورسعيد تسدد اشتراكات التأمين الصحى الشامل ومتاخرات المساكن الحكومية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أنه قد تم تحويل مبلغ 334 ألفا و788 جنيهًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل كإعانة لعدد 37 أسرة من الحالات الأكثر احتياجًا، كما تم تحويل مبلغ 909 آلاف و500 جنيه لسداد متأخرات إيجار المساكن الحكومية كإعانة لعدد 154 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بحي الضواحي، كما تم أيضًا تحويل مبلغ 63 ألفا و790 جنيهًا لسداد متأخرات إيجار للمساكن الحكومية كإعانة لعدد 28 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بحي الزهور.

وذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجًا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والإسكان، كل في اختصاصه.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد قامت بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل من خلال الجهاز التنفيذي، للحالات المستحقة التي قد تم بحثها من قبل اللجنة، فضلًا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي.