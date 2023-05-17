5 يونيو.. "سياسة الطاقة العالمي" يُناقش آليات تسريع استخراج النحاس والليثيوم المستدام

يستضيف مركز سياسة الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، لجنة من الخبراء لمناقشة آليات تسريع استخراج النحاس والليثيوم المستدام في بلدان العالم وخاصة أمريكا اللاتينية.

وتعقد الندوة يوم 5 يونيو المقبل، عبر تقنية الويب "زووم"، ومن المقرر أن تركز على التحديات والفرص التي تواجهها الحكومات والصناعة لتحويل هذه الاحتياطيات المعدنية إلى جسر لانتقال الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي. وسيتم توفير المرطبات الخفيفة.

وأوضح مركز سياسة الطاقة العالمية أنه مع انتقال العالم من استهلاك الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، سيزداد الطلب على النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن الأخرى لأشياء مثل التنقل الكهربائي والألواح الشمسية وتوربينات الرياح وتخزين الطاقة.

وتابع المركز أنه رغم ذلك، فإن العالم ليس على المسار الصحيح للحصول على هذه المعادن بالمعدلات الحالية، فمن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الليثيوم بمقدار 40 مرة ومن المحتمل أن يتضاعف الطلب على النحاس بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2020.

وأشار مركز سياسة الطاقة العالمية إلي أن أمريكا اللاتينية تمتلك أكبر رواسب من النحاس والليثيوم في العالم، وتأتي بعدها دول تشيلي وبيرو هما المنتجان الرائدان للنحاس في العالم بحوالي 40٪ من الإنتاج العالمي، بينما تستحوذ تشيلي والأرجنتين على 32٪ من إمدادات الليثيوم العالمية. ومع ذلك ، تواجه أمريكا اللاتينية عددًا من التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية والمالية لزيادة قدرتها على استخراج المعادن الهامة ومعالجتها.

ويشارك في الندوة كل من ماريا خوسيه بابتيستا ، مسؤولة الشؤون الحكومية المشتركة بين الوكالات ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخوان كارلوس جوبيت ، زميل زائر متميز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا SIPA ؛ عميد كلية إدارة الأعمال ، جامعة أدولفو إيبانيز ؛ وزير الطاقة والتعدين السابق ، تشيلي، وتوم مورينهاوت ، باحث ، مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا SIPA؛ أستاذ مشارك مساعد للشؤون الدولية والعامة ، جامعة كولومبيا SIPA ؛ أستاذ مساعد غير متفرغ ، كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك ؛ مستشار أول ، البنك الدولي