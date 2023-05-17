وزيرة التضامن: نسعى لتحقيق رؤية مشتركة للدول العربية فى "الحماية الاجتماعية"

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن هناك أهمية كبرى في الوقت الحالي لعقد المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية ورعاية أسر اللاجئين من الدول العربية في مصر.

وقالت القباج إن بنك ناصر الاجتماعي له توجه اجتماعي اقتصادي، وله كثير من المنتجات المصرفية في التعليم والصحة ومشروعات متناهية الصغر يستفاد منها الكثير من الفئات، لافتة إلى أن المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربي، ويستهدف تحقيق رؤية تمويل عربية مشتركة حول أسس التمويل المنصفة للمجتمع العربي والوصول إلى رؤى يستفيد منها الجميع.

وتابعت: "نهدف أيضًا إلى التفكير في مصادر وصناديق للوقف وتبرعات من كل الدول لدعم الأسر اللاجئة التي يمكن أن نستخدمها على الوطن العربي من خلال موضوعات وأفكار كثيرة، ونهدف إلى آلية حوكمة العرب ووضع آلية لدوران رأس المال والاستثمار في رأس المالي الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية منها البرامج الخاصة باللاجئين، خاصة أن الدولة المستقبلة لهؤلاء الفئات عليها واجبات أمامهم منها قضايا المسنين، وقضايا المرأة والأطفال الأولى بالرعاية".

وكانت الدكتورة نيفين القباج افتتحت المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويعقد المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.