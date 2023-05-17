الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي يوضح معنى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام

خالد الجندي
خالد الجندي

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الساخرين من الحديث الذي أورده في حلقة الأمس من برنامجه حول "دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام"، مؤكدًا أن سخرية الناس من الحديث تعد من باب تقصير الدعاة لأنهم لا يذكرون العديد من الأحاديث.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن كل تركيز الدعاة على القرآن وقليل جدًا أن يتحدثوا عن السنة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتخصيص حلقات عن الأحاديث الغريبة ضمن برنامجه.

معنى الحديث

وتابع أن معنى الحديث له وجهان إما حقيقي أو مجازي، الحقيقي لأن المدة الزمنية يوم القيامة مختلفة عن الدنيا، بدليل قوله تعالى: "وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ"، فخمسمائة عام هو نصف يوم، ومعنى ذلك أن الفقراء يسبقون الأغنياء بدخول الجنة، مؤكدًا أن الحديث يعطي للفقير نوعًا من أنواع الصبر والأمل والشكر لله.

وأشار إلى أن من يتخلى عن أمواله كلها حتى ينطبق عليه نص الحديث، ويعطيها للفقراء فهو عاصي لله ورسوله لأن هذه ليست تعليمات القرآن ولا النبي "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ".   

خالد الجندي الفقراء الجنة معنى الحديث الأحاديث الغريبة

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