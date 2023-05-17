الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

4 طرق تساعدك على الشعور بالأمان في العلاقة

العلاقات
العلاقات

يساور البعض شكوكًا حول الأمان في استمرارية بعض العلاقات الأمر الذي قد يُهدد بانتهاء بعضها بسبب تلك المشاعر السلبية وفقًا لـ “hindustan times”.

وقدم الموقع المتخصص في العلاقات، بعض الخطوات والطرق التي يمكن الاستعانة بها لإعادة الشعور بالأمان بين طرفي العلاقة.

يأتي ذلك من خلال عدة ممارسات صغيرة تتم على مدار اليوم، بحسب المعالجة الأمريكية "يور بيينج" التي قدمت 4 طرق لمساعدة الشريك على الشعور بالأمان في العلاقة، وهم:

1- التعامل مع عيوب الشريك باحترام: ففي بعض الأحيان يمر الإنسان بأوقات عصيبة بسبب ضعفهم، وهذا ما يجعلهم على دراية بعيوبهم والجهد في محاولة إخفائها، ومع ذلك عندما يواجهون حكمًا من شريكهم أو انتقاد، فقد يزيد الأمر سوءًا بالنسبة لهم، بدلاً من محاولة انتقاد عيوبهم يجب التعامل معها باحترام وشفقة.

2- التواصل: يعتبر التواصل تقدير بسيط يقطع شوطًا طويلاً في العلاقات، فيحتاح البعض في الكثير من الأحيان إلى تذكير أنفسهم وشركائهم كم هم محظوظون بوجود بعضهم البعض، و يساعد ذلك في تقديم مجاملات صغيرة للشريك على الشعور بالحب والاحترام في العلاقة، ما يؤدي لخلق المزيد من العلاقة الحميمة.

3- الحاجة: كل شخص لديه مجموعة احتياجات وتوقعاته بدلاً من افتراضها وهل تتوافق مع ما يريده الشخص من الأخر، يجب سؤالهم عن احتياجاتهم ومحاولة تلبيتها ليساعد هذا في خلق مساحة أفضل في العلاقة للتعبير عن أنفسهم.

4- الحدود: بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور؛ إلا أنه يجب أن يتم تذكر دائمًا إبقاء الحدود في العلاقات، وهو ما يجب أن يسمح به للشريك بتحمله المسؤولية عن الأشياء التي فعلوها، كما يجب أيضًا التعبير عنها بطريقة دافئة حتى يفهمونها.

الشعور بالأمان مساعدة النفس والشريك الشعور بالأمان في العلاقة التواصل الحدود تحمله المسؤولية

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