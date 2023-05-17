الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"هندسة الإسكندرية" تفوز بالمركز الأول في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة (EFFCT) لفوزه بالمركز الأول، فى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتى يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

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يشار إلى أن الفرق الثلاث الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة الإقليمية، وهي المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة النهائية Hult Prize التي سيتم إقامتها بباريس فى شهر أغسطس المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

تعد مسابقة “Hult Prize”  أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.

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تقوم فكرة المسابقة على الأفكار المتميزة التي يقدمها كل فريق، والتي تُسهم في تقديم حلول للمشكلات البيئية، من خلال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، وجرت فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف جنيه بين 11 فريقًا طلابيًّا، يمثلون 10 جامعات مصرية في مركز الابتكار (IHub) بجامعة عين شمس، وقامت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتحديد الفرق الطلابية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

يذكر أن مسابقة Hult Prize يقوم على تنظيمها معهد هالت للأعمال "Hult Business International School" وهو مؤسسة أكاديمية دولية خاصة غير هادفة للربح، ولها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والإمارات، والصين، ويقوم مجموعة من خريجي المعهد بتنظيم هذه المسابقة السنوية منذ أكثر من 10 سنوات.

جامعة الإسكندرية فريق كلية الهندسة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قمة مصر للمشاريع الاستثمارية مسابقة Hult Prize

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