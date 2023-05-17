بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

«الدولة لا تنسى أبناءها» تلك الجملة لم تكن شعارات بل أفعال على أرض الواقع، بعدما شهدت محافظة بني سويف، واقعة مأسوية حيث تعرض المعرض التجاري «معرض شباب مصر» لحريق هائل أدى إلى تدمير المكان بكل ما فيه وتعرض الشباب أصحاب المكان إلى خسائر فادحة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير بإعادة المعرض التجاري لأفضل مما كان عليه، وتنفيذا لتوجيهاته، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بتحريك المعدات والبدء في أعمال إعادة المعرض مرة أخرى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث الأليم.

رافقت «الدستور» مهندسي وعمال شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، في رفع آثار الحريق فالجميع يعمل كخلية نحل داخل المعرض المحروق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على رفع آثار الحريق في أسرع وقت وإعادته مرة أخرى للشباب، في أبهى صورة وعودة الفرحة إلى الشباب مرة أخرى.

الشباب المستأجرون متضررو الحريق أعربوا عن شكرهم وسعادتهم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع آثار الحريق وإعادة المكان مرة أخرى، مؤكدين أن الدولة والرئيس لا ينسون أبنائهم في الأزمات ودائما جنب إلى جنب مع المواطن المصري في الداخل والخارج.

وأكد أشرف مؤمن، أحد الشباب، أنه لا بد من توجيه الشكر إلى الله سبحان وتعالى قبل أي شيء وللرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لأبنائه بعد الحريق وللدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وشركة المقاولون بعد التحرك لأرض الواقع ورفع آثار الحريق، معقبا: «كل عامل يعمل بإخلاص وجهد لعودة المكان إلى أفضل ما كان عليه».

ووجه محمود السيد الشكر إلى الرئيس السيسي بعد تكليفاته لشركة المقاولون العرب وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان وذلك في خلال 24 ساعة من الحريق بإعادة بناء المعرض وتجديده، وشكراً لوزارة التضامن على الوقوف بجانبنا وسرعة إنهاء كل الأوراق لصرف التعويضات.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يؤكد في كل موقف يحتاجه فيه شعبه أنه قريب من همومهم ومشاكلهم، موجها الشكر إلى الرئيس بالنيابة عن شعب بني سويف لاستجابته الفورية بتكليف المقاولون العرب وجهاز التعمير بإعادة المعرض التجاري لأفضل مما كان عليه.

وأوضح «غنيم» في تصريحات صحفية أنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التصديق على 60 ألف جنيه كتعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألف جنيه من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمالي التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيه، وذلك كمساهمة لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين من حريق مصدر رزقهم.

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