الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

147 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين بندر المنيا والجهات المعنية، تمكنت من تحرير ١٤٧ محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة على المخابز والمحلات التجارية بدائرة بندر المنيا خلال النصف الأول من شهر مايو.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة التموين والتجارة الداخلية ببندر المنيا، شنت حملات مكثفة على الأسواق التجارية والمحلات والمخابز لمتابعة سير العمل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ورصد المخلفات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على تنفيذ حملات يوميًا، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجاري أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير ١٤٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: في مجال الأسواق والمحلات التجارية تم تحرير ٢٠ محضر إحراز، و٩٨ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٢ محضر عدم ترخيص، و٢٦ محضر عدم إعلان، و١٢ محضر بيع زيادة عن سعر السوق. 

وفي مجال مخالفات المخابز، تم تحرير 4 محاضر نقص وزن و٧ محاضر نظافة، ومحضر سجل تجاري و٢ لوحة وا عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

المنيا تحرير 147 محضر تمويني حملات رقابية علي الأسواق والمخابز دائرة بندر المنيا هاني إبراهيم عضو التفتيش الإداري بالوحدة المحلية اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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