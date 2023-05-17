الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر إبراهيم يجدد للأهلي 3 مواسم "على بياض".. ويرفض إغراءات بيراميدز

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

نجح أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في الحصول على توقيع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، عقب التوصل معه لاتفاق نهائي وإقناعه بمواصلة المشوار مع المارد الأحمر.

وكشف مصدر بالأهلي أن ياسر إبراهيم وقع على بياض لمدة 3 مواسم قادمة بعد وضعه ضمن الفئة الأولى داخل صفوف الفريق الأول، في غياب وكيل إعماله، بعد جلسة بينه وأمير توفيق وعبدالحفيظ. 

وأضاف المصدر أن الأهلي سيعلن  التجديد لـ ياسر إبراهيم عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حسم كل الأمور المتعلقة بالعقود الجديدة، لا سيما أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن مشاركة اللاعب مع الفريق والاعتماد عليه في المباريات المصيرية ساهمت بشكل أكبر في عدوله عن قرار التفاوض مع بيراميدز ورفض الإغراءت المالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر أمس الإثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين.

وحرص عبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبل.

وانطلقت فقرات المران بوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم.  

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي، وانتهى المران بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاثة فرق. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ياسر ابراهيم الاهلى الترجي تجديد العقد أمير توفيق

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