الزمالك يسقط بـ"ثلاثية تاريخية" أمام رجال إنبي في مجمعة تنس الطاولة

الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي للرجال نجح في تحقيق فوز كبير على فريق الزمالك، هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، بنتيجة 3 - صفر، بمشاركة اللاعبين أحمد نديم وإسلام سنبل وعلى غلاب ومؤمن حسين وأنطوان هاشارد وعبد الرحمن حجاجى ومحمد صالح، وذلك في اللقاء الرابع لإنبي بالدورة المجمعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على ملاعب هيئة قناة السويس.

كما نجح الفريق البترولي صباح اليوم الأربعاء في تحقيق الفوز علي سبورتنج بنتيجة 3 - صفر، ليواجهة إنبي نظيره الأهلي عصر اليوم.

وكان قد حرص المهندسان أحمد الخشاب وأيمن جاد أعضاء مجلس الإدارة علي حضور مباراة الزمالك أمس ومؤزارة الفريق البترولي خلال اللقاء، حيث عبر الأثنان عقب الفوز علي الزمالك عن سعادتهم الكبيرة بالنتائج المميزة للفريق، مؤكدين ثقتهم الكاملة في لاعبي إنبي لحصد المزيد من البطولات والوقوف على منصات التتويج.

فيما يقود قطاع تنس الطاولة جهاز فنى مكون من أيمن زكريا رئيساً للجهاز ومديراً فنياً، وسيد زينهم مدباً عاماً وخالد محمد مدرباً وممدوح خطاب مدرباً وكريم علاء مدرباً، وإسلام عبد المنعم مخطط أحمال، وأحمد ناجي مديراً إدارياً ونادر عثمان إدارياً.