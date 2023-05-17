الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يسقط بـ"ثلاثية تاريخية" أمام رجال إنبي في مجمعة تنس الطاولة

فريق إنبي لتنس الطاولة
فريق إنبي لتنس الطاولة

الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي للرجال نجح في تحقيق فوز كبير على فريق الزمالك، هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، بنتيجة 3 - صفر، بمشاركة اللاعبين أحمد نديم وإسلام سنبل وعلى غلاب ومؤمن حسين وأنطوان هاشارد وعبد الرحمن حجاجى ومحمد صالح، وذلك في اللقاء الرابع لإنبي بالدورة المجمعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على ملاعب هيئة قناة السويس.

كما نجح الفريق البترولي صباح اليوم الأربعاء في تحقيق الفوز علي سبورتنج  بنتيجة 3 - صفر، ليواجهة إنبي نظيره الأهلي عصر اليوم.

وكان قد حرص المهندسان أحمد الخشاب وأيمن جاد أعضاء مجلس الإدارة علي حضور مباراة الزمالك أمس ومؤزارة الفريق البترولي خلال اللقاء، حيث عبر الأثنان عقب الفوز علي الزمالك عن سعادتهم  الكبيرة بالنتائج المميزة للفريق، مؤكدين ثقتهم الكاملة في لاعبي إنبي لحصد المزيد من البطولات والوقوف على منصات التتويج.

فيما يقود قطاع تنس الطاولة جهاز فنى مكون من أيمن زكريا رئيساً للجهاز ومديراً فنياً، وسيد زينهم مدباً عاماً وخالد محمد مدرباً وممدوح خطاب مدرباً وكريم علاء مدرباً، وإسلام عبد المنعم مخطط أحمال، وأحمد ناجي مديراً إدارياً ونادر عثمان إدارياً.

واحمد ناجى الزمالك الكبيرة بالنتائج المميزة الاهلى واسلام عبد المنعم مخطط

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد لرئيس لجنة الحكام: النادى المصرى "أمن قومى" للمحافظة

"الأوابك": مصر صدرت 1.90 مليون طن غاز خلال الربع الأول من 2023

تنفيذ ورشة عمل لحل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار الرشيد لقيادات كفرالشيخ

هاكر روسى يكبد أمريكا خسائر فادحة.. و10 ملايين دولار مكافأة للقبض عليه

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الثاني من مجلة "آفاق صناعية" حول الصناعات عالية التقنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟