محافظ بورسعيد لرئيس لجنة الحكام: النادى المصرى "أمن قومى" للمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته للمحافظة، لمناقشة الخطوات التنفيذية للتعاون مع محافظة بورسعيد في مجال تدريب حكام كرة القدم.

ورحب محافظ بورسعيد بالقامات الرياضية وزيارتهم لمحافظة بورسعيد، قائلًا إن بورسعيد تشتهر بأن كرة القدم لها كالماء والهواء، فهم يعشقون النادي المصري، مستعرضًا الكيانات الرياضية بمحافظة بورسعيد والتي تتمثل في 34 ناديًا، و43 مركز شباب، منوهًا بأن بورسعيد مدينة شبابية من الطراز الأول.

وأكد المحافظ أن النادي المصري "أمن قومي" لمحافظة بورسعيد، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى الرأي العام البورسعيدي، لذلك نسعى لتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي للنادي وأعضائه، وخلال اللقاء، تم عرض فيلمين تسجيليين حول إنجازات محافظة بورسعيد في جميع المشروعات التنموية والخدمية.

ووجه الغضبان الشكر لرئيس وأعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لاختيارهم محافظة بورسعيد كأولى المحافظات لتدريب حكام كرة القدم، فضلًا عن اختيار محافظة بورسعيد لتكون مقرًا لاجتماع الحكام بمدن القناة، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم للجنة وأعضائها.

ومن جهته، توجه الكابتن محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، بالشكر لمحافظ بورسعيد، بالإنابة عن أسرة كرة القدم ببورسعيد لدعمه المتواصل لكل الفعاليات الرياضية، معربًا عن سعادته بالدعم الغير محدود للنادي المصري، مؤكدًا أن محافظ بورسعيد قدم للنادي المصري الكثير من الدعم خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن تحذو المحافظات كلها حذو محافظ بورسعيد في دعم القطاع الرياضي، كما أثنى على التطوير الكبير في الخدمات ومختلف القطاعات بمحافظة بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال، مؤكدًا على سعادته بتدريب حكام كرة القدم بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه يعتز بالنادي المصري ومحبته في قلوب الشعب البورسعيدي، وسيكون هناك تعاون مثمر في تدريب الحكام بمحافظة بورسعيد، كما أشاد أعضاء اللجنة بجهود محافظ بورسعيد في القطاع الرياضي بمحافظة بورسعيد، متمنين للمحافظة استمرار التقدم والتطوير تحت قيادة محافظ بورسعيد.

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