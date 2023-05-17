الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 51 ألف طن من القمح المحلي بـ 28 شونة وصومعة بأسيوط

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توريد 51 ألفًا و621 طنًا من محصول القمح المحلي موسم 2023 لأكثر من 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار العمل وتقديم التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف المهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، منوها بأن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه يتم تقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك مشيرًا إلى تم توريد 20448 طن و467 كجم بشون البنك الزراعي المصري و9292 طن و664 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 12551 طن و999 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9328 طن و786 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 51621 طن و916 كجم قمح وحصاد ما يقرب من 126 ألف و460 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة.

إدارة الازمات استمرار العمل أعمال التوريد البنك الزراعي المصري التنسيق مع الوزارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القابضة للصناعات الغذائية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاصيل الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات زراعة المحاصيل الاستراتيجية

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