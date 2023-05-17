نيفين الكاتب: جلسات الحوار الوطني تضع المواطن البسيط في قائمة أولوياتها

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إننا نتناول كل مايتعلق بالمواطن البسيط في جلسات الحوار الوطني خاصة ملفات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة خاصة في الظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة التي يمر بها العالم أجمع.

تابعت الكاتب، أن جلسات الحوار الوطني تضع المواطن البسيط في قائمة أولوياتها، خاصة الشريحة الأولى بالرعاية أكثر الشرائح المتضررة، ولابد من رفع وعيه بما يدور في خطة الدولة المصرية بما يبذل من إجراءات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتدشين المشروعات القومية.

واصلت، أن هناك تحديات عديدة تواجه الدولة والمواطن المصري، تعركل مسيرة التنمية مثل الزيادة السكانية، ارتفاع نسبة البطالة والفقر، انخفاض مستوى التنمية، محاربة الإرهاب، التهالك الاقتصادي وما ترتب عليه من مشروعات للإصلاح الاقتصادي والتي دفع ثمنها المواطن البسيط.

وأكدت أن مصر تستحق وجميعنا نلتف حول مائدة حوار وطني واحدة من أجل الإصلاح لصالح المواطن البسيط والدولة المصرية.



يأتي ذلك في ظل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور الاقتصادي.



ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.