21 مايو.. بدء تسليم 983 قطعة أرض بالحي العاشر في اكتوبر الجديدة

قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الإعلان عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار جنوب طريق الواحات.

وأعلن المهندس محمد عبد المقصود، في تصريحات له، أنه تقرر بدء تسليم قطع الأراضي بداية من 21 مايو المقبل، حيث يتم البدء بتسليم المجاورة الخامسة والتي تضم عدد 358 قطعة أراضي من رقم 1 الى رقم 358، يليها تسليم قطع اراضي المجاورة السادسة من رقم 1 الى رقم 100، يليها تسليم قطع اراضي المجاورة السابعة من رقم 1 الى رقم 480.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تحديد أيام 19-20-21 من شهر يونيو المقبل المواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام طبقا للمواعيد المحددة .

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس الجهاز للمرافق بأنه تم الانتهاء من ترفيق قطع الاراضي لتكون جاهزة لتسليمها للمواطنين المخصص لهم تلك الاراضي.كما تم توفير الطرق اللازمة والمؤدية لقطع الارضي .

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة بانه تم تحديد مواعيد التسليم اليومية بعدد محدد من قطع الأراضي مراعاة لعدم حدوث تزاحم او اختلاط وتسهيلا على المواطنين .



خطوات استلام قطعة الارض

وأضاف نائب رئيس الجهاز، أنه تبدأ خطوات استلام قطعة الارض المخصصة بزيارة بنك الاسكان والتعمير بالحي الثاني عشر بمدينة ٦ اكتوبر واحضار مخالصة وكشف حساب من البنك ، ثم حضور صاحب القطعة او ما ينوب عنه بتوكيل رسمي يبيح ذلك لإدارة الشئون العقارية بمقر الجهاز بالحي السادس عمارات المستقبل لاحضار خطاب التخصيص ودفع الرسوم المقررة ، ثم التوجه لادارة المساحة بنفس المقر وعمل محضر الإستلام ثم التوجه لمعاينة واستلام قطعة الأرض على الطبيعة ، مع ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المحددة لكل قطعة حفاظاً وتيسيراً وتسهيلا على المنتفعين ..

كما انه تم تحديد ايام ١٩-٢٠-٢١ من شهر يونيو المواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام طبقا للمواعيد المحددة .

وأضاف المهندس احمد ثابت نائب رئيس الجهاز للمشروعات بأنه سيتم طرح عدد من قطع الاراضي السكنية المتبقية ضمن اراضي الاسكان المميز بالمدينة في الفترة المقبلة خلال برنامج هيئة المجتمعات العمرانية لطرح الاراضي السكنية (مسكن) لتحقيق رغبات المواطنين في تملك قطع اراضي سكنية في المدينة.