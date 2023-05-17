هل يرحل إيرلينج هالاند عن مانشستر سيتى بنهاية الموسم؟

تحدثت رافيلا بيمنتا، وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عقد اللاعب رفقة ناديه، واصفة إيّاه بـ"الكنز الغامض".

وكان هالاند قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، ويبلغ قيمته 180 مليون يورو، في ظل الشائعات التي تتكهن باحتمالية رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وكيلة أعمال هالاند تتحدث عن مستقبله والشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات رافيلا بيمنتا، قائلة: "لا أعرف عما يتحدثون بشأن الشرط الجزائي، وليس لدي شيء لتوضيحه".

وتابعت: "أرى أن سر هذه القصة لطيف للغاية؛ لأنك لا تعرف الحقيقة، مثل كنز غامض، وبصفتي محامية ووكيلة أعماله، فإنه لا يمكنني الكشف عن تفاصيل العقود".

وأضافت: أنه "لاعب رائع وليس له مثيل وشخص هادئ، ويُجيد التكيف مع أي نادٍ جديد، إنه يركز حاليًا في مسيرته الكروية وتحطيم الأرقام القياسية".

وعن إمكانية فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، قالت رافيلا بيمنتا: "بالتأكيد نتمنى ذلك، سيخوض مباراة قوية وحاسمة أمام ريال مدريد، ونأمل في أن يكون الانتصار حليفه".

وواصلت: "أثق في قدراته الفنية وإمكاناته المميزة في أرض الملعب، وأتمنى أن يكون قادرًا على قيادة مانشستر سيتي نحو التتويج باللقب، لقد أصبحت من محبي هذا النادي حاليًا".

وبسؤالها عن المنافسة المحتملة بين هالاند ومبابي، وتكرار سيناريو ميسي ورونالدو في عالم كرة القدم، قالت وكيلة أعماله: "ميسي ورونالدو أسطوران لأكثر من 25 عامًا، وما قدموه في عالم كرة القدم خياليًا، وبالتأكيد قد يتكرر الأمر مع هالاند ومبابي لا نعلم، ولكنني أعلم أن هذه المنافسة تكون صحية".

وعن إمكانية تفوق هالاند على ميسي، شددت وكيلة أعماله: "هذا الضغط لن يؤت ثماره، كما قلت ليونيل ميسي أسطورة وقدم مسيرة رائعة، وهالاند أيضًا رائعًا، يجب إدراك أن تسجيل الأهداف ليس أمرًا سهلًا مثل الماضي".

وبشأن إمكانية انتقال هالاند إلى الدوري الإسباني، قالت رافيلا بيمنتا: "لا نعلم، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، كل شيء وارد حدوثه في عالم كرة القدم".

وأوضحت: "البعض تحدث عن تصرف والده واحتفاله بتعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، ولكنني أرى أن والده قرر الاحتفال بالطريقة التي تناسبه، خاصة وأن هذا الفريق يحترف فيه نجله".

واختتمت رافيلا بيمنتا تصريحاتها: "ريال مدريد فريق كبير وعريق، وأحترم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، رغم أنني تحدثت معه مرة واحدة فقط، ولكن علاقتي جيدة مع المدير الرياضي للنادي ويعمل لصالح الفريق".