الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يتحدث عن جهود مبادرة "ابدأ" فى دعم الصناعة (فيديو)

محمد البهواشى الخبير
محمد البهواشى الخبير الاقتصادى

قال محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن جهود الاقتصاد المصري قائمة على الإنتاج، وإيجاد دعم حقيقي للقطاعات الصناعية والإنتاجية، ولم تغفل الدولة المصرية عن المشروعات القومية وتطويرها وإعادة صياغتها بالعديد من المبادرات التمويلية وإزالة المعوقات من طريق القطاعات الصناعية والمصانع المتعسرة.

 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطوات التي تتخذها الدولة وجني ثمار هذه الخطوات من خلال الصناعات الثقيلة والمتطورة، والتعاون المباشر بين مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه توجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري، والانعكاس على حجم الصادرات يزداد يومًا بعد يوم، كل هذا كان من الصعب حدوثه دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في كل القطاعات من بنية تحتية، وإصلاح هيكلي، واقتصادي، وتشريعي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المبادرات التحفيزية التي تجذب الاستثمار منها الرخصة الذهبية، والتعامل مع الشباك الواحد، من خلال تقليص الإجراءات التي يقابلها المستثمر، ومنح تسهيلات في رخصة المباني أو الأراضى، والعمل بقوانين المناطق الحرة، كل هذه الإجراءات من شأنها الدفع بخطوات الاستثمار وتأثيرها الإيجابي على الدخل المصري.

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