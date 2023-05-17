بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي إثر إصابته في السمانة التي اشتكي منها في أول تجمع للفريق عقب العودة للتدريبات، أمس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من تونس.

ويغيب "الشناوي" عن مباراة فريقه القادمة أمام الترجي التونسي، بعد غد الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

كما يغيب أيضًا عن مباريات إنبي والطلائع وسيراميكا في الدوري؛ بسبب الإيقاف عقب حصوله علي الطرد بعد تعديه بالضرب علي أحمد حكم مدافع سموحة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، إن "الشناوي" اشتكى من آلام في عضلة السمانة وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وكشف مصدر طبي، أن الشناوي يحتاج فترة بين عشرة أيام وأسبوعين للعلاج، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها، أمس، إصابته بشد خفيف في السمانة.

وأضاف المصدر، أن كولر طلب من الجهاز الطبي ضرورة تجهيز الشناوي لمباراة الذهاب في نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم ٤ يونيو المقبل بالقاهرة التي اقترب الأهلي من التأهل لها إثر فوزه في ذهاب نصف نهائي البطولة علي الترجي بثلاثية نظيفة.

ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي بعد غد الجمعة في المباراة التي تقام على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع.