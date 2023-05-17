هدوء وانتظام في لجان امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية ببورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة ببورسعيد، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سيرها في ثالث أيامها رفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.

وذكرت وكيل أول الوزارة، أن الجولة شملت مدرسة بورسعيد الرسمية للغات والتي تضم 16 لجنة فرعية تشمل 295 طالب وطالبة من نفس المدرسة بالإضافة لمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات وكذلك مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين والتي تضم 22 لجنة فرعية تشمل 467 طالب.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام، بانتظام سير الامتحانات وهدوء اللجان بالمدرستين موجهة بضرورة الاهتمام وتوفير الأجواء المناسبة لطلاب اللجان الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى طلابية من صعوبة أسئلة مادة الهندسة، لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد اليوم يؤدون الامتحان مادة الهندسة بالفترة الأولى إلى جانب امتحان مادة التربية الفنية بالفترة الثانية خلال فترة زمنية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

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