الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هدوء وانتظام في لجان امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة ببورسعيد، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سيرها في ثالث أيامها رفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.

وذكرت وكيل أول الوزارة، أن الجولة شملت مدرسة بورسعيد الرسمية للغات والتي تضم 16 لجنة فرعية تشمل 295 طالب وطالبة من نفس المدرسة بالإضافة لمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات وكذلك مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين والتي تضم  22 لجنة فرعية تشمل 467 طالب.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام، بانتظام سير الامتحانات وهدوء اللجان بالمدرستين موجهة بضرورة الاهتمام وتوفير الأجواء المناسبة لطلاب اللجان الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى طلابية من صعوبة أسئلة مادة الهندسة، لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد اليوم يؤدون الامتحان مادة الهندسة بالفترة الأولى إلى جانب امتحان مادة التربية الفنية بالفترة الثانية خلال فترة زمنية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

IMG-20230517-WA0086
IMG-20230517-WA0086
IMG-20230517-WA0085
IMG-20230517-WA0085
IMG-20230517-WA0083
IMG-20230517-WA0083
IMG-20230517-WA0082
IMG-20230517-WA0082
IMG-20230517-WA0084
IMG-20230517-WA0084
IMG-20230517-WA0081
IMG-20230517-WA0081
IMG-20230517-WA0079
IMG-20230517-WA0079
IMG-20230517-WA0080
IMG-20230517-WA0080
IMG-20230517-WA0087
IMG-20230517-WA0087
اعدادي إضافة الامتحانات الأجواء المناسبة التربية الفنية الإعدادية

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟