الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر وبرامجها الحالية، فضلًا عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث ثمن الرئيس في هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار حوالي 30 عامًا، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد، مؤكدًا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لا سيما البترول والغاز.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجًا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، ومشددًا على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. 

كما عرض كريستمان الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة، في إطار التزامها بالمسئولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة جون كريستمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين.

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