"محلية النواب" توصي بحل أزمة أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية بالسويس

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور سكرتير عام محافظة السويس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ,طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى حول تأخر إجراءات تمليك محلات الورش الميكانيكية والتجارية بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.

وقال عبدالعليم داود، خلال عرضه طلب الإحاطة، إن المحلات تم منحها لأصحاب الورش والمحالات التجارية التى كانت واقعه داخل كردون المدينة، وتم الاتفاق على تمليكها وفقا لشروط معينة، وذلك بالرغم من انتهاء لجنة التثمين من تحديد أسعار التمليك وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تقريرها.

وأضاف داود أن عدم تمليك المحال يضر بأصحابها ويؤثر على استقرارهم الأسري.



وأوصت لجنة الإدارة المحلية بقيام محافظة السويس بإعداد الموقف القانونى بما يصب في مصلحة المجتمع وأصحاب الورش وبما يضمن استقرارهم الأسري، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 2012 لصالح أصحاب الورش وتقينن أوضاعهم.

وتضمنت التوصيات عقد اجتماع لاحق يحضرة النائب الوفدى محمد داود والمستشار القانونى لمحافظة السويس وسكرتير عام المحافظة لعرض الموقف القانونى وما يصب فى مصلحة المواطنين.