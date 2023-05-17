اليوم.. 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد ..الأهلي يصطدم برجاء أغادير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويسعى الأهلي للفوز باللقاء والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد ديفيد ديفيز، المدير الفني أن مواجهة فريق رجاء أغادير المغربي لن تكون سهلة، خاصة أنه فريق مميز للغاية، مشددا على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لرغبة كل منهما في التأهل للمباراة النهائية، رغم أن الفريقين تواجها في مرحلة المجموعات، وانتهت المواجهة بفوز كبير للأهلي بنتيجة 40 – 16، إلا أن مواجهة نصف النهائي ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أن المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية تكون بمثابة ديربي عربي.

تقام اليوم الأربعاء 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، في ضيافة النادي الأهلي بمقر الجزيرة، ضمن منافسات نصف نهائي وترتيب المراكز في البطولة.

- منافسات الرجال:

*كيركوس الإثيوبي مع وداد سمارة المغربي في صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٤ عصرًا لتحديد المركزين السابع والثامن.

*الزمالك مع سبورتنج على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٤ عصرًا ضمن نصف نهائي البطولة.

*رد ستار الإيفواري مع كينشاسا الكونغولي على صالة الشهداء في الساعة ٨ مساء لتحديد المركزين الخامس والسادس.

*الأهلي مع رجاء أغادير صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٩ مساء ضمن نصف نهائي البطولة.

- منافسات السيدات:

*الأهلي مع بترو أتلتيكو الأنجولي علي صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ١.٣٠ ظهرًا ضمن نصف نهائي البطولة.

*هبيتات الإيفواري مع سبورتنج على صالة الشهداء في الساعة ٢ ظهرًا لتحديد المركزين السابع والثامن.

*مكنين التونسي مع دي دي جي إس بي الكونغولي على صالة الشهداء في الساعة ٦ مساء لتحديد المركزين الخامس والسادس.

*أوتوهو الكونغولي مع رد أول أغسطس الأنجولي على صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة ٦.٣٠ مساء ضمن نصف نهائي البطولة.