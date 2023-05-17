الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد ..الأهلي يصطدم برجاء أغادير

جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويسعى الأهلي للفوز باللقاء والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد ديفيد ديفيز، المدير الفني أن مواجهة فريق رجاء أغادير المغربي لن تكون سهلة، خاصة أنه فريق مميز للغاية، مشددا على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لرغبة كل منهما في التأهل للمباراة النهائية، رغم أن الفريقين تواجها في مرحلة المجموعات، وانتهت المواجهة بفوز كبير للأهلي بنتيجة 40 – 16، إلا أن مواجهة نصف النهائي ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أن المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية تكون بمثابة ديربي عربي.

تقام اليوم الأربعاء 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، في ضيافة النادي الأهلي بمقر الجزيرة، ضمن منافسات نصف نهائي وترتيب المراكز في البطولة. 

- منافسات الرجال:

*كيركوس الإثيوبي مع وداد سمارة المغربي في صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٤ عصرًا لتحديد المركزين السابع والثامن.

*الزمالك مع سبورتنج على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٤ عصرًا ضمن نصف نهائي البطولة.

*رد ستار الإيفواري مع كينشاسا الكونغولي على صالة الشهداء  في الساعة ٨ مساء لتحديد المركزين الخامس والسادس.

*الأهلي مع رجاء أغادير صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ٩ مساء ضمن نصف نهائي البطولة.

- منافسات السيدات: 

*الأهلي مع بترو أتلتيكو الأنجولي علي صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة ١.٣٠ ظهرًا ضمن نصف نهائي البطولة.

*هبيتات الإيفواري مع سبورتنج على صالة الشهداء في الساعة ٢ ظهرًا لتحديد المركزين السابع والثامن.

*مكنين التونسي مع دي دي جي إس بي الكونغولي على صالة الشهداء في الساعة ٦ مساء لتحديد المركزين الخامس والسادس. 

*أوتوهو الكونغولي مع رد أول أغسطس الأنجولي على صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة ٦.٣٠ مساء ضمن نصف نهائي البطولة.

رجال يد الأهلي رجاء أغادير المغربي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ديفيد ديفيز محمد الغزاوي

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟