الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل ومسجل خطر بأقراص مخدرة بالجيزة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل ومسجل خطر بحوزتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة ومقيمين بمحافظة الجيزة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل ر مخدر الحشيش

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