الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة وزارية عربية تدعو لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

فلسطين
فلسطين

دعت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين في اجتماعها بجدة اليوم الأربعاء، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل مزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل مزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (بصفتها رئيس القمة 31) وعضوية كل من (الأردن، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، وموريتانيا) على هامش اجتماعات القمة العربية (32) في جدة - المملكة العربية السعودية، تنفيذا لقرار قمة الجزائر.

ودعت اللجنة، الدول الأعضاء إلى الاستمرار في إجراء اتصالاتها مع مختلف دول العالم لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وخاصة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكليف بعثاتها في الخارج وعبر مجالس السفراء العرب للتحرك مع دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لحثها على الاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما دعت الأمين العام لجامعة الدول العربية للاستمرار في اتصالاته ومشاوراته مع رؤساء المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الإفريقي - عدم الانحياز- مجموعة البريكس - مجموعة آسيان) لحثها على دعوة أعضائها، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكدت دعم جهود دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتحرك المنسق، لحشد الدعم والتأييد للدول الأعضاء في الجمعية العامة على الاعتراف بدولة فلسطين، وانضمامها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

لجنة وزارية عربية تدعو للتحرك لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة للتحرك لمساندة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية وزارية عربية وزارية عربية تدعو للتحرك لمساندة فلسطين

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