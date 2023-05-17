الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

10 خطوات لتدريب طفلك على أداء الصلاة (صور)

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى، عددًا من الخطوات البسيطة التي تحث المرء على تدريب طفله على أداء الصلاة في 10 خطوات فقط.

 وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الخطوات العشر لتدريب الأطفال على الصلاة، والتي جاء في مقدمتها "صلِّ أمام طفلك واجعله يشاركك، حفظه فاتحة الكتاب لقراءتها في الصلاة".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الخطوات العشر لتدريب الأطفال على الصلاة هي "صلِّ أمام طفلك واجعله يشاركك، حفظه فاتحة الكتاب لقراءتها في الصلاة، اشرح لطفلك حاجتنا إلى الصلاة وأخبره أنها الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "عوده على احترام موعدها وتابعه في أدائها، نظم وقت طفلك باعتبار مواقيت الصلاة، حفزه بما يشجعه على أدائها في وقتها ويعلقه بها، واجعل له مكافئة على المحافظة عليها مدة من الزمن، شاعده على تكوين صداقات صالحه تعينه على الصلاة، قوِّ روح المنافسة فيها بينه وبين أطفال في عمره وقدم أحسنهم لإمامتهم".

وشدد العالمي للفتوى، على ضرورة ذكر قدوات حسنة من حياة الصالحين المحافظين على الصلاة لتدريب الطفل على الصلاة، إضافة إلى مطالبته بتذكير الآباء بموعد الصلاة إذا سمع الآذان.

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