الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة للقوى العاملة بأسوان في مواقع العمل بالمشروعات القومية

القوى العاملة
القوى العاملة

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بجولة لمواقع العمل بالمشروعات القومية لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالتواجد الدائم والمستمر فى مواقع العمل والمشروعات القومية لتنفيذ تكليفات الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لهم باعتبارهم سواعد الوطن، وفي ظل اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين، والتواجد في مواقع عملها وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من فوزي صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، والذي أفاد فيه أن المديرية قامت بجولة تفقدية لمشروع الطاقة بفارس غرب مدينة كوم امبو بالطريق الصحراوي الغربي الذى وتم حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروع  وإبلاغ جميع العاملين اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة من العمال وتوجيهات وزير القوى العاملة بتذليل جميع العقبات أمامهم لما لهم من دور قومي  فى النهوض بمصرنا الحبيبة باعتبارهم قاطرة التنمية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم توعية العمال بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وشروط عمل لائقة،  كما تم عقد لقاء مع ممثلى الشركات المالكه شركة ابيدوس الإماراتية وشركة اكوا السعودية والشركة لبحث سبل استمرار التعاون معهم بما يحقق صالح العمال والعمل لتوفير الاستقرار للعمل وإنجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة.

وفى الختام توجه العمال ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالعمال.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلامة والصحة المهنية اشتراطات السلامة والصحة المهنية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات القومية

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟