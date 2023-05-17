محافظ أسيوط يستعرض مشروعات هيئة الأبنية التعليمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

استعرض محافظ أسيوط عصام سعد، مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يجري تنفيذه بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة في 149 قرية و894 تابعًا.

وتناول اللقاء معدلات ونسب التنفيذ بالمشروعات كـ (الأسواق الحضرية، ووحدات الإطفاء، والمواقف النموذجية، المدارس) وغيرها من المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني القرى، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكل المشروعات والإشراف على مراحل العمل للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقًا للجداول الزمنية المحددة طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة.