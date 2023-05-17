الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض مشروعات هيئة الأبنية التعليمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

استعرض محافظ أسيوط عصام سعد، مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يجري تنفيذه بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة في 149 قرية و894 تابعًا.

وتناول اللقاء معدلات ونسب التنفيذ بالمشروعات كـ (الأسواق الحضرية، ووحدات الإطفاء، والمواقف النموذجية، المدارس) وغيرها من المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني القرى، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة. 

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكل المشروعات والإشراف على مراحل العمل للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقًا للجداول الزمنية المحددة طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة.

محافظ أسيوط حياة كريمه المشروع القومي لتطوير الأسواق الحضرية المدارس

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"أسيوط" تناقش مشروعات "حياة كريمة" التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية

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