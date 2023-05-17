الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقاً لمتهم باستدراج عامل وقتله في الشرقية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل عامل بالإعدام شنقًا، صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3299 سنة 2022 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2999 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم " إبراهيم س ع خ، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 16 مايو من العام الماضى، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتل عمدا المجنى " فادى س ع" مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أمر الاحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه " فادى س ع" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح نارى مششخن "مسدس" وذخائر 3 طلقات وهاتف جوال قام بشرائه واستدرج المجنى عليه لمكان ارتكاب الواقعة، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه 3 أعيرة نارية قاصدا قتله، وذلك لقيام المجنى عليه بسرقة بعض الصور من هاتف شقيق القاتل والتى تخص زوجة الأخير شقيق المتهم، وقيامه بالاتصال بها وتهديدها بنشر تلك الصور بغرض إقامة علاقة محرمة معها، فقام المتهم بإعداد سلاح لهذا الغرض واشترى هاتف وشريحة، ونفذ جريمته ثم قام وبيع هاتف المجنى عليه، وتم التوصل إليه وضبطه وضبط السلاح وهاتف المجنى عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق محافظة الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان

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