حزب الجيل: لدينا مظلة جيّدة للحماية الاجتماعية على مدار 10 سنوات

تحدّث ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن مناقشة الحوار الوطني للمحور الاقتصادي المدرج تحته "العدالة الاجتماعية"، لافتا إلى أن الحزب قدّم ورقة كاملة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "هذا المحور يهتم بإدراج العدالة الاجتماعية ضمن موضوعاته الـ80".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "بنينا ورقتنا على الدعم الهائل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الحماية الاجتماعية والمهمشين والفقراء في البلاد".

وتابع: "على مدى 10 سنوات كان لدينا مظلة جيدة جدا للحماية الاجتماعية، ونحتاج أن نبنى على هذه المظلة وأن نتوسع فيها".

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن جلسة الأمس للحوار الوطني كان الحديث فيها عن دعم المواصلات العامة، لأنها وسيلة نقل الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل والغلابة، ونرى أنه لا بد أن يكون هناك المزيد من القرارات الحمائية الاجتماعية والدعم لهؤلاء الناس حتى يغلبوا على مشكلات الغلاء والتضخم.