تفريغ الكاميرات للتعرف على ملابسات إصابة طالبين في انقلاب سيارة بأكتوبر

أمرت نيابة اكتوبر الجزئية بتفريغ الكاميرات للتعرف على تفاصيل إصابة طالبين في انقلاب سيارة ملاكي قبل الطريق الإقليمي بأكتوبر.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المقود وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة طالبين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين داخل مزرعة أعلى الطريق الإقليمي اتجاه أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.