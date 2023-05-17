الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إنشاء مصنع "تالجو مصر" طفرة في توطين صناعة وصيانة القطارات

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالمحادثات القائمة بين وزارة النقل وشركتي تالجو الإسبانية وألستوم الفرنسية لاستكمال مباحثات وزارة النقل مع الشركتين لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع (عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي) بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر.

وأضاف عكاشة أن وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات التصنيع -الجودة -المشتريات وغيرها سيزرون مصر  خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع.

وأكد أهمية هذا المصنع المقرر إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد، وهو الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة، كما أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات.

ولفت عضو لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا المصنع يقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية، على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتداءا من القطار الأول بنسبة 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل ل 45% المكونات المحلية، على أن يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

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