الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات الشيوخ": مؤتمر مصر للأمن السيبراني فرصة لمواجهة المخاطر

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات “CDIS-EGYPT” الذي ينعقد اليوم لأول مرة اعتبارًا من 16 إلى 18 مايو 2023، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يساعد في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية وتحقيق الأمن القومى.

وأضاف توفيق في تصريحات له اليوم، أن أهمية المؤتمر تأتي لدوره في تسليط الضوء على التحديات الحالية ومستقبل الأمن السيبراني محليًا ودوليًا ومناقشة مستجدات القطاع بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وتابع عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن المعرض سيكون فرصة جيدة لتجمع ولقاء خبراء الصناعة وصناع القرار، لبحث التحديات والفرص فى مجال الأمن السيبرانى وأنظمة أمن المعلومات، بما يساعد في تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجى بين مختلف الأطراف الدولية وإقامة الشراكات والتعاون بينها، لتعزيز قدراتهم نحو مواجهة تحديات الأمن السيبرانى.

وأكد توفيق، أهمية الاستعداد جيدا للهجمات السيبرانية، موضحًا أن التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا، يصاحبه زيادة في الهجمات السيبرانية التي لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدى له.

وتابع: "هذا ما دعا إلى قيامى بإعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام مجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر، لا سيما وأن هذا الملف يمثل حلقة وثيقة الصلة بالأمن القومي في ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة".

التعاون الإستراتيجي التعليم والإتصالات الشرق الأوسط النائب حسانين توفيق أمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات

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