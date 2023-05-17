الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية حول التطعيمات ودورها فى الحد من انتشار الأوبئة بالوادى الجديد

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول التطعيمات الطبية ودورها في الحد من انتشار الأوبئة، ألقاها مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد عبدالعزيز، ضمن خطة الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتكثيف التوعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض.

واستعرضت الندوة أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية مع شرحٍ لمفهوم الأمراض المعدية وطرق انتشارها، إضافة إلى أهمية التطعيمات في الحفاظ على صحة الأم والطفل، لا سيما خلال فترة الحمل والرضاعة، كما تناولت أيضًا منظومة التحول الرقمي فيما يخص التطعيمات والقطاع الصحي عمومًا.

وتطرقت الندوة إلى دور اللقاحات الطبية خلال فترة انتشار فيروس كورونا ودور اللقاحات في محاصرة الفيروس والتخفيف من تداعياته إلى أن وصلنا للمرحلة الآمنة حاليًا، فضلًا عن دور اللقاحات في توفير التكاليف من خلال توفير نفقات العلاج حال الإصابة بالأمراض.

وبيّن أن الندوة، التي استضافها مركز الإعلام، تناولت بإسهاب موانع الحصول على اللقاحات  والرد على المفاهيم المغلوطة السائدة في هذا الشأن، مقدمة العديد من النصائح بخصوص الحصول على اللقاحات.

مركز إعلام الداخلة ندوة تثقيفية التطعيمات الطبية الحد من انتشار الأوبئة تكثيف التوعية الصحية اتخاذ الاجراءات الاحترازية

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