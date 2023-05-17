"زراعة الشيوخ" مثمنة قرارات "الأعلى للاستثمار": تؤكد جدية الدولة

ثمن المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حزمة القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها خطوة جيدة من الدولة تؤكد جديتها في توفير بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن تلك القرارات البالغ عددها 22 قرارا، تمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، وأن من شأنها فتح المجال أمام الاستثمارات في مختلف المجالات، حيث تتضمن تلك القرارات حلولا واضحة ومحددة بمواعيد زمنية لمواجهة مختلف العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، متابعا، وبالتالي فتلك القرارات من شأنها تشجيع المستثمرين في مختلف القطاعات للبدء قي ضخ استثماراتهم وسط حالة من الاطمئنان والثقة في جدية الدولة نحو تشجيعهم ومساندتهم، بالقضاء علي البيروقراطية وباقي العقبات التى تواجههم.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية وجود خطوات وتكاليف محددة وجدول زمنى لإجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإقرار تسهيلات ضريبية، وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للقضاء علي العقبات التى تواجه الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه القرارات كانت محل مناقشات ومطالبات، وأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذها يؤكد حرص الرئيس على دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارات في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات أمامها، بما يتماشى مع خطوات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، واستهداف طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ودعا الجبلي الحكومة إلى سرعة تنفيذ تلك القرارات الهامة، نظرا لأنها ستكون علامة فارقة في طريق الاستثمارات بالبلاد وتسرع من الاستفادة من البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف جذب الاستثمارات.

وأشاد الجبلي باعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات من بينها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية ذلك القطاع الزراعي حاليا في توفير الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية، وكذلك توفير العملة الأجنبية سواء بتقليل حجم الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية أو بزيادة حجم التصدير من المنتجات الزراعية.