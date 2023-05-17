24 مايو.. جلسة استماع لمارين لوبن حول علاقاتها مع روسيا

تستمع لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى مارين لوبن في 24 مايو في إطار تحقيقها في علاقة زعيمة اليمين المتطرف بروسيا وبقرض اتُفق عليه في العام 2014، حسبما أورد بيان صادر عن الجمعية الوطنية.

وقال رئيس لجنة التحقيق نائب حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) جان-فيليب تانجي الثلاثاء:"قلنا منذ البداية إن مارين لوبن ستكون تحت تصرّف لجنة التحقيق، لم نغيّر رأينا".

وأوضح أنه سيفوّض رئاسة اللجنة طوال فترة الجلسة على الأرجح إلى نائبه لوران إسكونيه-غوكس (الحركة الديموقراطية - وسط).

في الرابع من مايو، قال النائب السابق في الجبهة الوطنية (التي أصبحت تُعرف بالتجمع الوطني لاحقًا) جان-لوك شافهاوسر إن مارين لوبن كلّفته إجراء مفاوضات لحصول الحزب على قرض من بنوك روسية في العام 2014، دون "مقايضات" أو "ضغوط سياسية".

وأوضح حينها أن الجبهة الوطنية لم تتمكن من الحصول على موافقة إلّا من "الجانب الصيني ومن إيران ومن روسيا" بعد رفض "جميع المصارف الغربية"، مضيفًا "اعتبرت مارين لوبن أن روسيا كانت أفضل خيار".