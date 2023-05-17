كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم:"نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

كشف المتهم بقتل مهندس في منطقة التجمع، أمام جهات التحقيق، السبب وراء ارتكابه الجريمة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه شعر بالضجر من المجني عليه؛ بسبب خلافات سابقة نشبت بينهم، ومن خلالها عقد العزم علي التخلص منه، مضيفًا:"نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين على رأسه حتى أصبح جثة هامدة".

واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رفقة فريق من النيابة العامة اليوم الأربعاء، المتهم بقتل مهندس بجرافة لودر في منطقة التجمع، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، حيث شرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليه وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية قتله.

وكانت النيابة قد أخطرت بدهس سائق معدةٍ ثقيلة مهندسًا، بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، وتم ضبط المتهم و"اللودر" المستخدم في الجريمة.