ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 152 طربة "حشيش"

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم عدد 152 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 4 هواتف محمولة.

وضبط عدد 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، بحوزتهم عدد 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول.