الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 152 طربة "حشيش"

حشيش
حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم عدد 152 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 4 هواتف محمولة.

وضبط عدد 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، بحوزتهم عدد 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول.

مكافحة المخدرات لمخدر الحشيش

الأكثر قراءة

وكيل "صحة أسيوط" يتابع سير العمل بالقومسيون الطبى ومستشفى الصدر

عدادات مياه مسبقة الدفع فى حدائق العاصمة لترشيد الاستهلاك

القبض على طالب طعن ابن عمه بمطواة بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الألمانية

تداول 14 ألف طن بضائع و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

"مياه سوهاج" تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟