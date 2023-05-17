الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العلم المفتوح".. ندوة للجمهور بمكتبة الإسكندرية 23 مايو

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة مجانية عن العلم المفتوح Open Science: Unlocking Barriers to Research Seminar، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

تناقش الندوة مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع، كما تتناول دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم جهود العلم المفتوح وحق الجميع في الوصول للمعرفة مما يسهم في دعم الباحثين وخاصة في الدول النامية.

يتحدث في الندوة لفيف من العلماء والشخصيات البارزة وهم الدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر؛ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو عادل عدلي؛ رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والدكتور نزار حسن؛ كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا للدول العربية في اليونسكو UNESCO. ويدير الندوة الدكتور يسري الجمل؛ وزير التعليم السابق.

وأشارت مكتبة الإسكندرية إلى أن الندوة مجانية والحضور مفتوح للجمهور وعلى من يرغب في الحضور التسجيل مسبقًا عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 20 مايو 2023: https://bit.ly/3Vd9KIk.

وكانت نظمت مكتبة الإسكندرية، أمس الثلاثاء من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان «المرأة وفصول السنة».
 

مكتبة الاسكندرية العلم المفتوح O مفهوم العلم المفتوح جامعة الإسكندرية أكاديمية البحث العلمي

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