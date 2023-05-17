الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: جميع الموضوعات تطروحة بدون خطوط حمراء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن لجان المحور التي تضم 6 لجان ستناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بدون خطوط حمراء، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية للحوار إلى جانب اجتماعات اللجان على مدار الأيام الماضية كانت مبشرة.

وأضاف عبد العزيز، أن الشارع بدأ يشعر أن الحوار الوطني سيحقق النتائج المرجوة منه بعد ما شهدناه من تمثيل كافة فئات المجتمع خلال جلسات الحوار الماضية، معربا عن أمله في الوصول إلى توصيات حقيقية تنعكس على حياة المواطن المصري.

ولفت إلى حضوره لجلسات المحور السياسي التي ناقشت النظام الانتخابي لمجلس النواب، موضحا أن هذه الجلسة استمرت لساعات طويلة وكانت بناءه بعد أن تقدم كل حزب برؤيته حول النظام الانتخابي الأمثل، منوها بأنه من المقرر أن تقدم الأحزاب مقترحاتها مكتوبة لمجلس الأمناء خلال أسبوع حتى يتم رفع التوصيات في نهاية الحوار لرئيس الجمهورية.

وأكد أن المحور المجتمعي سيناقش غدا عددا من الموضوعات المهمة مثل قضية الولاية والوصايه التي ستناقشها لجنة التماسك المجتمعي، بجانب مناقشة موضوع الثقافة والهوية الوطنية، مؤكدا أننا سنستمع لجميع وجهات نظر المشاركين بدون تدخل أو توجيه الحوار في اتجاه معين.

يشار إلى أن المحور الاقتصادي ناقش أمس قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت الأحد الماضي لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. 

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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